Da diciannove giorni proseguono le ricerche per trovare una persona dispersa nel fiume Trigno, a seguito di un incidente avvenuto il 2 aprile. Quel giorno, un cedimento strutturale di un viadotto sulla strada statale ha fatto precipitare un’auto nel fiume, nel territorio di Montenero di Bisaccia. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, coinvolgendo diverse squadre di soccorso e tecnici specializzati.

Le ricerche per individuare Domenico Racanati proseguono da diciannove giorni consecutivi dopo il tragico evento avvenuto il 2 aprile, quando un cedimento strutturale del viadotto sulla Statale 16 ha causato la caduta di un’auto nel fiume Trigno, nel territorio di Montenero Di Bisaccia. Il senatore del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha sollevato la questione presso i ministeri competenti, sottolineando l’immenso dolore della famiglia di Domenico, cittadino di 53 anni originario di Bisceglie, la cui ricerca è diventata un simbolo della necessità di una presenza costante dello Stato nelle zone colpite da tali eventi. Il coordinamento delle operazioni e l’impegno sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SS16: 19 giorni di ricerche nel fiume Trigno

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