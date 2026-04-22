Tragedia a Magione | due giovani cacciatori folgorati da una scarica di 20mila volt mentre cercavano di recuperare un richiamo

Due giovani cacciatori sono deceduti ieri sera nelle campagne di Magione a causa di una scarica elettrica di circa 20.000 volt mentre cercavano di recuperare un richiamo posato sui cavi. La tragedia si è verificata mentre tentavano di recuperare un volatile da richiamo e i soccorsi intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarli. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per accertare le cause dell’incidente.

Due giovani cacciatori sono morti, ieri sera nelle campagne di Magione, folgorati da una scarica elettrica di media tensione mentre tentavano di recuperare un volatile da richiamo posato sui cavi. È accaduto ieri sera, 21 aprile 2026, intorno alle 23.30, in località La Goga, nel comune di Magione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Due giovani cacciatori uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di prendere una predaPerugia, 22 aprile 2026 – Due giovani cacciatori sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Tragedia in montagna, due giovani sci-alpinisti uccisi da una valangaDramma questa mattina in Valdidentro, nella Valtellina: due ragazzi di 27 e 28 anni sono infatti morti dopo essere rimasti coinvolti in una valanga.