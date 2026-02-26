tragedia in montagna due giovani sci alpinisti uccisi da una valanga

Una tragedia si è consumata questa mattina in Valdidentro, nella Valtellina, dove due giovani sci-alpinisti sono rimasti vittime di una valanga. I due ragazzi, di 27 e 28 anni, stavano affrontando un'escursione in montagna quando sono stati sorpresi dal distacco di neve. L'incidente ha provocato la loro morte, lasciando la comunità senza parole.

Dramma questa mattina in Valdidentro, nella Valtellina: due ragazzi di 27 e 28 anni sono infatti morti dopo essere rimasti coinvolti in una valanga. A perdere la vita sono stati Alberto De Maron, di 27 anni, e Marika Mascherona, di 28. Entrambi erano due scialpinisti esperti, amanti della natura e in particolare della montagna. Stando a quanto ricostruito, l'allarme è stato lanciato intorno alle 10.00 di stamani, giovedì 26 febbraio. I due giovani si trovavano sul versante ovest del Monte Cornaccia per un'escursione quando è avvenuta la tragedia: il cornicione di neve sotto ai loro piedi si sarebbe improvvisamente staccato, trascinandoli con sé. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

