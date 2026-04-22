Tragedia a Magione | due gemelli muoiono folgorati nel bosco

Nella serata di ieri, nella zona di Magione, due gemelli di 22 anni sono deceduti in seguito a un incidente elettrico avvenuto nel bosco. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti sul luogo poco dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause dell’incidente.

Un tragico incidente elettrico ha strappato la vita a due fratelli gemelli di 22 anni nella zona di Magione, ieri sera. Giacomo e Francesco sono morti dopo essere stati colpiti dai cavi della media tensione in un’area boschiva isolata. Il dramma si è consumato intorno alle ore 20:00. I due giovani erano usciti con la propria auto per raggiungere un capanno vicino a un tralicio, con l’obiettivo di allontanare alcuni volatili. Secondo quanto ricostruito dai militari del comando provinciale di Perugia, i ragazzi stavano allenando dei piccioni da riporto. Un esemplare sarebbe finito sopra il palo dell’elettricità, spingendo i fratelli a intervenire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Magione: due gemelli muoiono folgorati nel bosco Notizie correlate Tragedia a Magione: due fratelli gemelli 23enni muoiono folgoratiABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte in provincia di Perugia Una drammatica tragedia si è verificata a Magione, in provincia di Perugia,... Magione, tragedia nella notte: due cacciatori muoiono folgorati da cavi ad alta tensioneUn drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di ieri, 21 aprile, in località La Goga, nel territorio di Magione, dove due giovani... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nasce lo United Terni, Pistilli: Non solo calcio, un progetto per la città; Enzo Ambrosino ucciso sotto casa mentre torna dal compleanno della figlia: agguato con coltelli e mazze, fermato un 50enne; ?Esplosione in casa nel Sannio, anziana ferita dopo deflagrazione; Mastella: Attacco di Trump a Papa Leone XIV goffo e scriteriato. Tragedia sul Lago Trasimeno, due gemelli di 23 anni trovati senza vita mentre erano a caccia: indagini in corsoSecondo le prime notizie trapelate, i due sarebbero rimasti folgorati da fili dell’alta tensione MAGIONE (PG) - Dramma nella tarda serata di ieri a Magione, ... etrurianews.it Magione, tragedia nella notte: due cacciatori muoiono folgorati da cavi ad alta tensioneUn drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di ieri, 21 aprile, in località La Goga, nel territorio di Magione, dove due giovani cacciatori ... laprimapagina.it OpenAI: «Una tragedia, ma ChatGpt non è responsabile di questo crimine» - facebook.com facebook Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti” x.com