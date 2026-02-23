Tragedia a Ascoli | due giovani muoiono in tenda indagano

Una tragedia ha colpito Ascoli Piceno, dove due giovani sono deceduti all’interno di una tenda vicino al fiume Tronto. La causa sembra essere un malore improvviso, probabilmente legato a condizioni di scarsa ventilazione e caldo intenso. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La polizia sta verificando le cause esatte della morte e ascoltando testimoni. La comunità è in lutto per questa perdita improvvisa.

Ascoli Piceno sotto shock: due giovani muoiono in una tenda sul Tronto. Due vite spezzate in circostanze drammatiche. Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, in attesa di un bambino, ed Evandro Maravalli, 29 anni, sono stati trovati senza vita ieri sera all’interno di una tenda lungo le sponde del fiume Tronto, a pochi passi dal centro di Ascoli Piceno. La tragedia, avvenuta intorno alle 18:47, ha scosso profondamente la comunità locale e solleva interrogativi urgenti su come sia possibile, nel 2026, che due persone perdano la vita in condizioni così disperate. La tenda era stata notata da alcuni residenti, che avevano avvertito le autorità e tentato di convincere i due giovani a lasciare quella situazione precaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad AscoliDue giovani, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli.

Ascoli, tragedia nella tenda vicino al fiume Tronto: trovati morti un uomo e una donna incinta. Giallo sulle cause del decessoUn uomo di 30 anni e una donna incinta tra i 30 e i 40 anni sono stati trovati morti nella loro tenda vicino al fiume Tronto, in zona Borgo Solestà.

