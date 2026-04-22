Una tragedia si è verificata nella notte a Catanzaro, in Calabria, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. La madre e due dei bambini sono deceduti, mentre un terzo bambino è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto.

Una tragedia di cui nessuno vorrebbe mai leggere si è consumata nella notte in Calabria, a Catanzaro. Intorno alle ore 3.00 una donna, madre, si è lanciata dal balcone del terzo piano di un edificio, con in braccio i suoi tre figli piccolissimi. Lei è deceduta sul colpo. E insieme a lei sono morti i due bimbi di 4 anni e di 4 mesi. La terza creatura, una bambina di appena 5 anni e mezzo è invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Le sue condizioni sono ritenute gravi. Ipotesi di omicidio-suicidio. Non sono attualmente note le cause del folle gesto. L’ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia a Catanzaro: si lancia dal terzo piano con i sui tre figli. Morti la madre e due bimbi

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