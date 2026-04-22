Nella notte a Catanzaro, una donna si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano di un edificio, portando con sé tre figli. Due bambini sono deceduti sul colpo mentre la terza bambina si trova in condizioni critiche all'ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire le motivazioni dietro questo gesto. La comunità si trova a fare i conti con una tragedia che ha sconvolto l’intera zona.

Catanzaro, 22 aprile 2026 - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in via Zanotti Bianco, in un quartiere dell'immediata periferia della città. Oltre alla mamma sono morti i due bimbi, di 4 mesi e 4 anni, mentre la bambina di 6 anni è in ospedale in gravi condizioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: morta sul colpo con due bambini, la terza è grave

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