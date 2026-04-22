Catanzaro madre si lancia dal balcone con i tre figli | morti la donna e due bambini

Una donna e due bambini sono deceduti la notte scorsa a Catanzaro dopo essere caduti dal balcone di un edificio situato in via Zanotti Bianco. La donna si sarebbe lanciata dal terzo piano insieme ai suoi tre figli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle cinque persone coinvolte. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Una donna e due bambini sono morti la scorsa notte a Catanzaro. Secondo quanto si apprende la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di uno stabile di via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. La donna e due bambini, uno di 4 anni e uno di 4 mesi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo calabrese. Sul posto la polizia di Stato indaga per fare luce su quanto successo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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