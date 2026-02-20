Schianto sull’A14 | auto ribaltata traffico in tilt verso Pescara

Un incidente sull’A14 ha causato il ribaltamento di un’auto, rallentando il traffico diretto verso Pescara. L’incidente si è verificato nel tratto fermano, vicino alla galleria Pedaso, poco dopo il precedente scontro grave. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La viabilità sulla strada ha subito un forte rallentamento, con code che si sono formate lungo tutta la corsia. La situazione resta sotto controllo.

Fermo - Incidente nel tratto fermano dell'autostrada Adriatica, a pochi metri dalla galleria Pedaso già teatro di un grave scontro: tre feriti trasportati in ospedale. Paura lungo l'A14 nel territorio di Fermo, dove un'auto si è ribaltata in direzione sud, causando tre feriti e rallentamenti alla circolazione verso Pescara. L'incidente si è verificato intorno alle 13 al chilometro 289, a breve distanza dalla galleria Pedaso, punto già interessato nei giorni scorsi da un violento scontro tra due mezzi pesanti che aveva comportato l'interruzione temporanea del traffico. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, due veicoli sarebbero entrati in collisione; uno dei mezzi ha perso stabilità fino a cappottarsi sulla carreggiata.