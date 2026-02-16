Incidente micidiale sull’autostrada traffico in tilt Code per km

Un incidente grave sull’autostrada ha causato blocchi e code chilometriche, lasciando senza parole chi si trovavano in viaggio lunedì sera. La collisione, avvenuta tra due veicoli, ha provocato il ferimento di almeno tre persone e ha obbligato le autorità a chiudere temporaneamente alcune corsie. La strada si è trasformata in un caos, con le auto ferme e i soccorsi che lavoravano sul posto.

Il lunedì sera si trasforma in un incubo per migliaia di automobilisti in viaggio lungo l'arteria principale del Paese. A partire dalle ore 19:00, il traffico sull'autostrada A1 Milano-Napoli è piombato nel caos a causa di un grave sinistro che ha paralizzato la circolazione nel tratto toscano. La situazione è critica: si segnalano attualmente ben 8 chilometri di coda in direzione Firenze, precisamente nel segmento compreso tra le uscite di Arezzo e Valdarno. Le lamiere e i detriti sulla carreggiata hanno reso impossibile il deflusso regolare dei veicoli, trasformando l'asfalto in un lunghissimo parcheggio a luci rosse.