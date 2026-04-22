Traffico di droga indagate tre donne | VIDEO

La Guardia di finanza di Tarquinia ha condotto un'operazione antimafia nella mattina del 22 aprile, eseguendo misure cautelari nei confronti di tre donne sospettate di traffico di droga. Le indagini hanno coinvolto sia il comune sul litorale viterbese che Santa Marinella, in provincia di Roma. Le autorità hanno diffuso un video dell'intervento, che ha portato all'identificazione di alcune persone legate all’attività illecita.

Blitz della Guardia di finanza di Tarquinia contro il traffico di droga, indagate tre donne. Alle prime luci dell'alba del 22 aprile i militari hanno eseguito, nel comune sul litorale viterbese e a Santa Marinella (Roma), le misure cautelari personali disposte dalla procura di Civitavecchia per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it AI DramaTop Wanted Criminal Reborn as a 9-Year-Old After Lightning Strike! Helps Detective Siste! Notizie correlate Sgominato un maxi traffico di droga: tre arresti, sequestrati 13,5 chili di cocaina ed eroina - VIDEOÈ di tre soggetti tratti in arresto ed oltre 13 chili di sostanza stupefacente sequestrata il bilancio del blitz effettuato domenica sera dagli... Leggi anche: I tre poliziotti arrestati per traffico di droga Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Operazione Antidroga a Firenze: 21 Arresti e Sequestro di 234 Kg di Hashish; Droga: a Firenze sgominata rete internazionale di traffico e spaccio. 13 arresti, 6 domiciliari; Bolzano: operazione Logistic Games della Stradale, 11 indagati; Traffico di sostanze stupefacenti in concorso, eseguite dalla polizia di stato 5 ordinanze di custodia cautelare. Firenze: 21 indagati per traffico e spaccio di drogaI poliziotti della Squadra mobile di Firenze hanno eseguito 21 misure cautelari di cui 13 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, nei confronti di altrettante pers ... nove.firenze.it Arrestato a Policoro un ventiquattrenne per traffico di droga e resistenza ai CarabinieriA Policoro, un ventiquattrenne è stato arrestato per traffico di droga, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare, dopo un inseguimento per le strade della città. lamilano.it L’Onu denuncia le falle della missione europea Irini sul traffico di armi in Libia, confermando l’inchiesta del Foglio: un carico di blindati proveniente dagli Emirati è stato fatto arrivare a Misurata e Bengasi. Di Luca Gambardella - facebook.com facebook Duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio da parte di Polizia e Carabinieri, che hanno eseguito 32 fermi per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L'operazione ha portato al sequestro di 5 pistole, 1 fucile a pompa, 1 carabina, 2 mazze c x.com