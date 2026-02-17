I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

Tre poliziotti sono finiti in manette per aver trafficato droga, un fatto che ha scosso le forze dell'ordine romane. La loro accusa riguarda l’appartenenza a un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, un'ipotesi emersa dalle indagini della Direzione Investigativa Antimafia. Durante le perquisizioni, sono stati trovati documenti e prove che collegano gli agenti alle attività illecite.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. È il reato contestato dal gip di Roma, dopo una indagine della Direzione Investigativa Antimafia a sette indagati. Tre di loro fanno parte della Polizia di Stato. I tre, nella ricostruzione degli inquirenti, in numerose occasioni, hanno detenuto o spacciato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, hanno compiuto accessi illegali al sistema di consultazione SDI delle forze dell'ordine e rivelato notizie d'ufficio e informazioni a P.G., un uomo che risiede nel quartiere romano del Tufello. L'inchiesta, nel 2024 e affidata dalla Dda capitolina al Centro operativo Dia di Roma, ha messo in luce come un gruppo di trafficanti di droga si serviva di poliziotti per rifornirsi di stupefacente.