I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

Da open.online 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre poliziotti sono finiti in manette per aver trafficato droga, un fatto che ha scosso le forze dell'ordine romane. La loro accusa riguarda l’appartenenza a un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, un'ipotesi emersa dalle indagini della Direzione Investigativa Antimafia. Durante le perquisizioni, sono stati trovati documenti e prove che collegano gli agenti alle attività illecite.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. È il reato contestato dal gip di Roma, dopo una indagine della Direzione Investigativa Antimafia a sette indagati. Tre di loro fanno parte della Polizia di Stato. I tre, nella ricostruzione degli inquirenti, in numerose occasioni, hanno detenuto o spacciato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, hanno compiuto accessi illegali al sistema di consultazione SDI delle forze dell’ordine e rivelato notizie d’ufficio e informazioni a P.G., un uomo che risiede nel quartiere romano del Tufello. L’inchiesta, nel 2024 e affidata dalla Dda capitolina al Centro operativo Dia di Roma, ha messo in luce come un gruppo di trafficanti di droga si serviva di poliziotti per rifornirsi di stupefacente.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Bologna, tentano di vendere droga a poliziotti in borghese: arrestati due stranieri

A Bologna, due stranieri sono stati arrestati dopo aver tentato di vendere droga a poliziotti in borghese.

Roma, sette arresti per traffico di stupefacenti: anche tre poliziotti

La Direzione Investigativa Antimafia ha arrestato sette persone a Roma, tra cui tre agenti di polizia, perché coinvolte in un traffico di droga.

Vercelli: cinque arresti per detenzione e spaccio di droga

Video Vercelli: cinque arresti per detenzione e spaccio di droga
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I tre poliziotti arrestati per traffico di droga; Roma, arrestate 7 persone per traffico di droga: tra questi ci sono tre poliziotti; Roma, sette arresti per traffico di stupefacenti: anche tre poliziotti; ARRESTATI DALLA SQUADRA MOBILE TRE UOMINI INTENTI A SPACCIARE IN UN APPARTAMENTO OCCUPATO.

I tre poliziotti arrestati per traffico di drogaAssociazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. È il reato contestato dal gip di Roma, dopo una indagine della Direzione Investigativa Antimafia a sette indagati. Tre di loro fanno parte d ... open.online

i tre poliziotti arrestatiRoma, sette arresti per traffico di stupefacenti: anche tre poliziottiCi sono tre poliziotti tra i sette arrestati dalla Direzione investigativa antimafia nell’ambito di ... msn.com