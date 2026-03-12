Un'indagine della Guardia di Finanza di Parma ha portato all'arresto di alcune persone e al sequestro di beni per oltre 12 milioni di euro. La vicenda riguarda presunte frodi legate al Superbonus e si concentra su un sistema fraudolento che coinvolge attività edilizie e finanziarie. Le misure sono state adottate nelle ultime ore e sono parte di un'operazione in corso.

Parma, 12 marzo 2026 – Un presunto sistema fraudolento legato ai bonus edilizi è finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Parma. Nelle prime ore di oggi i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente in provincia, ritenuto una delle figure centrali dell’inchiesta coordinata dalla Procura. Dieci indagati. Complessivamente gli indagati sono 10: otto persone fisiche e due società. A vario titolo sono accusati di reati fiscali e finanziari che vanno dall’infedele o omessa dichiarazione dei redditi all’indebita compensazione di crediti d’imposta, fino alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, all’indebita percezione di fondi pubblici e all’autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frode sul Superbonus a Parma: arresti domiciliari e sequestri per oltre 12 milioni

Articoli correlati

Frode per il superbonus, crediti d'imposta inesistenti: un arresto, dieci indagati e sequestri per 12 milioniLe accuse sono omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al...

Frode fiscale e e oltre 12 milioni trasferiti in Cina: imprenditore ai domiciliari alle porte di RomaI militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei...

Altri aggiornamenti su Frode sul Superbonus a Parma arresti...

Temi più discussi: SUPERBONUS, QUANDO LA TRUFFA NASCE DALLA LEGGE; Frodi Superbonus: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede; Condomini truffati da un amministratore a Genova, inchiesta della Finanza. Faro sul Superbonus; Frode sui Bonus edilizi, in 12 sono nei guai.

Frode sul Superbonus 110 a Parma: il video delle indaginiUn arresto e dieci indagati Indagine della Guardia di finanza, un professionista ai domiciliari. Sono dieci in tutto gli indagati, 8 persone fisiche e 2 persone giuridiche ... ilrestodelcarlino.it

Frode sul superbonus, un arresto e dieci indagati a ParmaA Parma un uomo è finito ai domiciliari nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza sul Superbonus 110. 10 sono gli indagati per infedele e omessa dichiarazione dei redditi, indebita perce ... rainews.it

#GdiF #Parma frode in materia di Superbonus 110%. Eseguito un arresto e sequestrati oltre 12 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato - facebook.com facebook

#GdiF #Ravenna: Frode fiscale e riciclaggio nella manifattura tessile con il “metodo apri e chiudi”. Sequestri per circa 1 milione di euro. #NoiconVoi x.com