Bologna maxi incidente in A14 tra quattro camion | autostrada chiusa e traffico in tilt

Nella mattinata di oggi, sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro camion. Per consentire i soccorsi, il tratto in direzione di Milano-Napoli è stato chiuso, provocando lunghe code e disagi alla viabilità. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, mentre il traffico è stato deviato su strade alternative. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.

Bologna, 20 aprile 2026 – Sulla A14, è stato chiuso il tratto Bologna San Lazzaro – Bologna Fiera in direzione della A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra 4 camion avvenuto al km 21. L’impatto ha reso necessario il blocco totale della circolazione per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, dei sanitari del 118 e delle squadre per la rimozione dei veicoli. Sul posto è presente anche il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per gestire l'emergenza. I percorsi alternativi Uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, dove si segnalano cinque chilometri di coda. In alternativa, Autostrade consiglia...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, maxi incidente in A14 tra quattro camion: autostrada chiusa e traffico in tilt Notizie correlate Incidente in A14 tra due camion: autista grave e traffico in tilt in autostradaRimini, 2 aprile 2026 – Traffico in pesante difficoltà questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud, dove si... Incidente in A14 a Rimini tra due camion: autista grave e traffico in tilt in autostradaRimini, 2 aprile 2026 – Traffico in pesante difficoltà questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud, dove si... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi incidente tra cinque tir sulla A1 vicino Somaglia, conducenti intrappolati dopo il tamponamento; Maxi tamponamento sull’Autosole tra 5 Tir: conducenti intrappolati e feriti. Riaperta dopo ore la A1 in direzione di Bologna; MAXI INCIDENTE IN TANGENZIALE A COLLEGNO - Dieci mezzi coinvolti e quattro feriti: code e disagi - FOTO; Tir cisterna si ribalta sull'A14: un morto. Bologna, maxi incidente in A14 tra quattro camion: autostrada chiusa e traffico in tiltTraffico paralizzato tra San Lazzaro e Fiera in direzione Milano. Uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, dove si segnalano cinque chilometri di coda. ilrestodelcarlino.it Incidente A14 oggi: autostrada riaperta ma 8 km di coda presso BolognaIncidente A14, tra San Lazzaro e Fiera verso A1: traffico bloccato, 5 km coda per tamponamento tra 4 camion. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it Inserendo anche le sfide contro Lazio e Bologna, solamente i rossoblù di Italiano hanno un rendimento peggiore: 5 punti in meno dei giallorossi ma con 3 gare ancora da disputare. E dal 2018-19, primo anno concluso fuori dalle prime quattro, sono arrivate 5 - facebook.com facebook Ieri sera, nel match contro il Bologna, un altro assist: la #Juventus ha "scoperto" un super #Kalulu x.com