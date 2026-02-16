Incidente in autostrada camion invade la carreggiata opposta Traffico bloccato lunghe code
Un camion ha invaso la corsia opposta sull’autostrada A1 questa mattina, causando un incidente e bloccando il traffico. L’incidente si è verificato intorno alle 8:30 tra Firenze sud e Incisa Reggello, proprio nel tratto tra i due caselli, e ha provocato code lunghe e rallentamenti.
Firenze, 16 febbraio 2026 – Paura in autostrada A1. Intorno alle 08:30 di oggi, lunedì 16 febbraio, si è verificato un incidente stradale al km 311 nel tratto tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello, direzione sud. In base alle prime informazioni, un camion ha invaso le corsie della carreggiata opposta . Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, subito si sono attivati i soccorritori. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti sul posto con squadre della sede centrale e del distaccamento di Figline Valdarno. Il traffico è stato bloccato in entrambe le carreggiate per consentire l’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
