Re Carlo inaugura il cammino costiero più lungo del mondo per attraversare a piedi tutto il litorale inglese

King Charles III England Coast Path è il percorso pedonale costiero attrezzato più lungo del mondo. Attraversa il litorale inglese e porta il nome del sovrano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sabato 21 Marzo 2026 ore 17:00 – Inaugurazione mostra dal titolo “Carlo Acutis, una semplicità straordinaria“ facebook

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