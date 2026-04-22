Nella Casa della Grande Fratello Vip 2026, le donne stanno assumendo un ruolo centrale, dominando le strategie e formando alleanze, mentre i partecipanti maschi si trovano in posizione secondaria. Il televoto, anche questa sera, vede coinvolte esclusivamente concorrenti di sesso femminile. Nella puntata di ieri, nessuno dei presenti ha lasciato ufficialmente il gioco, salvo un eventuale ritiro volontario.

S tasera, dalla Casa della Grande Fratello Vip 2026, non uscirà nessuno. A meno che qualcuno non decida di ritirarsi dal gioco come accaduto nell’ultima puntata. Il reality va in onda oggi, mercoledì 22 aprile, perché ieri c’erano le semifinali di Coppa Italia e Canale 5 ha mandato in onda una delle due sfide. L’appuntamento con Ilary Blasi e le due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è alle 22:00. E pazienza se i fan del programma se ne lamentano: già le precedenti dieci puntate sono iniziate in ampio ritardo rispetto all’orario annunciato (21:20) e di certo l’undicesima, oggi, non farà eccezione. Grande Fratello Vip 2026:...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra strategie e alleanze, le padrone di Casa guidano il gioco e i maschi restano comparse. E anche oggi il televoto è tutto al femminile

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