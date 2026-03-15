LIVE Conegliano-Novara 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa vogliono allungare il match 16-7
Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, le ospiti conducono 2-0, con un punteggio di 16-7 nel primo set e 18-9 nel secondo. Le padrone di casa cercano di recuperare, mentre l’americana Haak realizza un punto con una schiacciata potente sopra le mani del muro. La diretta prosegue con aggiornamenti sull’andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 Che sassata di Haak che schiaccia la diagonale sopra alle mani del muro. 17-9 Il servizio di Daalderop si ferma in rete. 17-8 Invasione a rete di Bonifacio. 16-8 Secondo tocco vincente di Carraro che ha sostituito Cambi. Time-out Novara. 16-7 Sillah piazza una parallela alla Gabi. 15-7 Sbaglia Mims dai nove metri. 14-7 Errore al servizio di Chirichella. Verrascina chiede scusa perchè è partito il fischio, si ripete l’azione nella serenità più totale. 14-6 Pallonetto di Sillah. 13-6 Muro vincente di Tolok! 13-5 Che attacco di Sillah che di seconda intenzione trova una schiacciata pazzesca. 12-5 Errore al servizio per Herbots. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com