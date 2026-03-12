Sabato si terrà l'inaugurazione del campo sportivo “Generoso Simeone” a Castelpoto, dopo interventi di ristrutturazione. L'evento prevede anche un’amichevole di calcio di livello, in programma per il 19 marzo. La struttura, recentemente rinnovata, sarà aperta al pubblico per celebrare il nuovo spazio dedicato allo sport locale. L'iniziativa coinvolge le autorità e la comunità del paese.

Tempo di lettura: 2 minuti È iniziato il conto alla rovescia in vista di sabato quando a Castelpoto sarà inaugurato il campo sportivo “Generoso Simeone” che è stato oggetto di radicali interventi di ristrutturazione. “Sabato mattina – si legge sui profilo social del Comune – non inauguriamo solo un nuovo impianto sportivo, ma celebriamo il traguardo di un’intera comunità. Dopo un lavoro che ha coniugato efficacia e celerità con attenzione a ogni minimo dettaglio, siamo orgogliosi di restituire ai nostri atleti, ai tifosi e all’intera comunità una struttura d’eccellenza, bella da vedere e sicura da vivere. Un risultato ottenuto con un grande gioco di squadra”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelpoto, sabato l’inaugurazione del ristrutturato campo sportivo: il 19 marzo amichevole di lusso

