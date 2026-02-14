Un improvviso allagamento del torrente ha causato una vera e propria emergenza nel campo sportivo di Stroncone, a Terni. Le acque in piena hanno investito la zona, intrappolando circa venti persone tra dirigenti e calciatori. I pompieri sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza tutti e portarli in salvo. La piena ha colto di sorpresa gli spettatori, che si erano radunati per una partita nel pomeriggio.

Terni, 14 febbraio 2025 – Paura in un campo sportivo in località Stroncone, a Terni, dove una ventina di persone è stata sorpresa dalla piena improvvisa di un fosso che li ha di fatto bloccati all’interno della struttura. L'acqua proveniva da un vicino canale il cui livello è salito a causa della pioggia. Per soccorrere le persone bloccate, tra le quali alcuni calciatori, i vigili del fuoco hanno impiegato tecniche Saf, corde e scale. Per un disabile è invece intervenuto l'elicottero del Corpo. Numerosi gli interventi per il maltempo anche in altri comuni della provincia di Terni per frane e smottamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpresi dalla piena del torrente, paura al campo sportivo. Dirigenti e calciatori salvati dai pompieri

