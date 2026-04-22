Il comitato genitori della scuola primaria Ferdinando Tacoli esprime insoddisfazione per lo stato degli spazi esterni dell'istituto. Dopo le recenti “Pulizie di primavera”, segnalano una presenza significativa di rifiuti e una manutenzione insufficiente. La situazione, secondo quanto dichiarato, ha portato i genitori a sentirsi abbandonati rispetto alla cura degli ambienti scolastici. La questione riguarda principalmente il degrado visibile nelle aree esterne dell’edificio.

Dopo le “Pulizie di primavera”, il comitato genitori della scuola primaria Ferdinando Tacoli denuncia la situazione di degrado degli spazi esterni. "I rifiuti abbandonati e le manutenzioni a metà - dicono i genitori - stanno trasformando il nostro impegno civile in una scusa per le mancanze dell’amministrazione". Per questo mamme e papà, all’indomani delle Pulizie di primavera, scrivono una lettera aperta agli assessori e al sindaco Pilotto: "È un appuntamento che amiamo perché insegna ai bambini che le cose non ci sono dovute, ma vanno protette e curate - sottolineano - ma la sensazione è che la nostra dedizione sia diventata la scusa del Comune per non garantire neanche l’ordinaria amministrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra rifiuti e scarsa manutenzione. Scuola Tacoli, comitato infuriato: "Ormai ci sentiamo abbandonati"

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