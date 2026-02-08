La scuola primaria Edmondo De Amicis sta vivendo un nuovo problema di infiltrazioni d’acqua. La causa sembra essere legata alla scarsa manutenzione e anche al maltempo di quest’anno. I lavori di ripristino sono ancora in corso e dureranno alcuni mesi, ma la situazione resta critica. Gli studenti e i docenti continuano a convivere con le infiltrazioni, mentre si aspetta una soluzione definitiva.

Scuola elementare Edmondo De Amicis, infiltrazioni d’acqua, lavori in corso e infuocata polemica. Il problema infiltrazioni è noto, è probabilmente riconducibile anche agli eventi meteo del 2023 e lavori in corso per i ripristini, che dureranno ancora alcuni mesi. La polemica porta invece la firma del Partito Democratico il cui consigliere Rocco Martelli aveva a suo tempo presentato una interrogazione sul tema. È la segretaria Tatiana Tritone, oggi, a sparare a zero in un comunicato. Al centro, l’origine del problema: "Maltempo o manutenzioni non eseguite negli anni?". "Sulla vicenda – ancora la nota dem - una gestione confusa, costellata di versioni contrastanti e promesse disattese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infiltrazioni alla scuola primaria. L’attacco: "Scarsa manutenzione"

