Tra i cittadini russi si registra un aumento di malcontento verso il governo di Vladimir Putin. I blocchi frequenti di internet, la crisi economica e il proseguimento del conflitto in Ucraina sono tra i principali motivi di insoddisfazione. Le proteste e le manifestazioni si sono moltiplicate nelle ultime settimane, mentre le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza e le restrizioni. La situazione riflette un clima di crescente tensione interna.

Mentre il Cremlino si ostina a impedire ai cittadini l’accesso a internet, un post su Instagram ha fatto scalpore in Russia, totalizzando 24 milioni di visualizzazioni e un milione di like nei quattro giorni dopo la sua pubblicazione, il 14 aprile. Il video è stato condiviso da Viktoria Bonja, un’ex protagonista dei reality russi che oggi vive a Montecarlo, determinata a dire in faccia al presidente russo Vladimir Putin “quello che nessun governatore regionale oserebbe dirgli”. Il tono è enfatico: “La gente ha paura di lei, gli artisti hanno paura, i governatori hanno paura. C’è un muro altissimo tra lei e noi, semplici cittadini, e io voglio abbattere quel muro”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Tra i russi cresce la rabbia contro Vladimir Putin

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