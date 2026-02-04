Xi Jinping oggi parlerà con Vladimir Putin

Da ilgiornale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, il presidente cinese Xi Jinping si collegherà in videoconferenza con il suo omologo russo Vladimir Putin. La discussione si svolge a pochi giorni da altre iniziative diplomatiche tra i due paesi. Entrambi i leader dovranno affrontare questioni di interesse comune, senza annunci ufficiali sui temi specifici trattati. La conversazione si inserisce in un momento di tensioni internazionali e di rafforzamento delle relazioni tra Cina e Russia.

I media di stato cinesi riportano la notizia che oggi, in video collegamento, il presidente Xi Jinping avrà una conversazione con il suo omologo russo Vladimir Putin. Dal 2022 c'è un legame molto stretto tra i due Paesi, sancito da una partnership definita "senza limiti" che prevede una forte cooperazione strategica, economica ed energetica. Lo scopo, dichiarato, è sfidare l'egemonia occidentale e promuovere un ordine mondiale multipolare. La parte forte dell'alleanza è Pechino, che da anni supporta Mosca aiutandola a resistere alle pressioni internazionali e soprattutto alle sanzioni economiche scattate dopo l'invasione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

