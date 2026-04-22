Tournée Juve 31mila km di viaggio in pochi giorni Il programma completo e chi potrebbe saltare l’appuntamento

La tournée della Juventus ha comportato un viaggio complessivo di circa 31.000 chilometri in pochi giorni. Sono in programma diverse tappe, con dettagli sul percorso e le date delle manifestazioni. Alcuni giocatori potrebbero essere assenti a causa di impegni o infortuni, ma le informazioni ufficiali non sono ancora state tutte comunicate. La serie di eventi si svolge in vari luoghi, coinvolgendo il club e i suoi atleti.

di Angelo Ciarletta Tournée Juve, 31mila km di viaggio in pochi giorni. Il programma completo dell’appuntamento e chi potrebbe non prendervi parte. La Juve cambia radicalmente rotta per la prossima estate, abbandonando il consueto ritiro bavarese di Herzogenaurach per una tournée intercontinentale senza precedenti. Secondo l’analisi di Tuttosport, Kenan Yildiz e i suoi compagni percorreranno 31.000 chilometri in soli 11 giorni, toccando tre continenti. Una prova di resistenza estrema per la rosa guidata da Luciano Spalletti, che dovrà gestire il rientro dei calciatori reduci dal Mondiale negli Stati Uniti. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il fittissimo calendario internazionale rappresenta una variabile critica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tournée Juve, 31mila km di viaggio in pochi giorni. Il programma completo e chi potrebbe saltare l’appuntamento Notizie correlate Juventus in Australia con i migliori giovani: chi potrebbe convincere Spalletti in tournéeEderson alla Juventus? Si complica la pista Atletico: svelata la richiesta dell’Atalanta Tonali Juventus, fine del sogno: bianconeri fuori dai giochi... Torna nel Pala Dean Martin di Montesilvano l'appuntamento con i "concerti aperitivo": il programma completoCinque appuntamenti domenicali con la musica di qualità nel Pala Dean Martin per l'iniziativa gratuita proposta dall'amministrazione di Montesilvano...