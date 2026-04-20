La Juventus si trova in Australia durante la fase di preparazione pre-season, portando con sé alcuni dei giovani più promettenti del settore giovanile. La tournée, che si svolge nel continente oceanico, rappresenta anche un'occasione per il tecnico di valutare alcuni dei profili emergenti del club. Durante le partite di questa fase, Spalletti avrà l'opportunità di osservare da vicino alcuni giocatori, nella speranza di convincerli a conquistare un posto in prima squadra.

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© Juventusnews24.com - Juventus in Australia con i migliori giovani: chi potrebbe convincere Spalletti in tournée

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