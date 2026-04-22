Tour of the Alps trenta ciclisti a terra nella terza tappa | Finn portato in ospedale si ritira dalla competizione

Durante la terza tappa del Tour of the Alps, partita da LatschLaces e diretta verso Arco di Trento, si è verificata una maxi caduta dopo due chilometri dalla partenza. L’incidente ha coinvolto circa trenta ciclisti, con alcuni atleti che sono caduti a terra e sono rimasti a lungo a terra. Uno di loro, Finn, è stato portato in ospedale e si è ritirato dalla corsa. La corsa è rimasta bloccata per oltre 20 minuti.

Una maxi caduta dopo due chilometri dalla partenza ha bloccato per oltre 20 minuti la terza tappa del Tour of the Alps, partita da LatschLaces in direzione Arco di Trento. Un incidente che ha coinvolto ben 30 ciclisti finiti a terra, alcuni dei quali trasportati in ospedale. Tra questi c’è anche Lorenzo Finn, 19enne italiano, campione del mondo under 23, grande speranza del presente e soprattutto del futuro per il ciclismo italiano. Per Finn è stata poi diagnosticata una frattura al polso destro. Il campione del mondo U23 dovrà ora osservare un periodo di riposo e si ritira quindi dalla competizione. Una brutta notizia per l’Italia del...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tour of the Alps, trenta ciclisti a terra nella terza tappa: Finn portato in ospedale, si ritira dalla competizione Notizie correlate Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiroLa terza tappa del Tour of the Alps inizia col botto, nel vero senso della parola. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Finn dopo la cadutaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Risultati 2026; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Maxi caduta al Tour of the Alps, 30 corridori coinvolti, 6 ritirati: anche Lorenzo Finn in ospedaleUna caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che ha ... fanpage.it Oggi il Presidente Attilio Fontana nel corso della quinta tappa del tour istituzionale “Lombardia Autentica” promosso insieme all’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, ha fatto il punto sugli investimenti destinati all’Area Interna del Piambello e - facebook.com facebook Tour of the Alps, #Pidcock vince la terza tappa condizionata da una maxi caduta: #Finn in ospedale x.com