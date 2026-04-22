Oggi si svolge la tappa della Live Tour of the Alps 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Durante la gara, uno dei partecipanti è stato costretto a ritirarsi dopo una caduta. La corsa prosegue con le due gare femminili, la Freccia Vallone e la Freccia Vallone femminile, con inizio alle ore 11.50 e alle 15.00 rispettivamente. La diretta copre tutti i momenti salienti dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 10.39 Si tratta di Howson, Langellotti, Nespoli, Hengelhardt e purtroppo anche Lorenzo Finn. 10.36 Sei corridori hanno abbandonato la corsa. 10.33 Dopo 21? di stop la corsa quindi riparte verso il Passo Castrin. 10.30 Circa 30 corridori erano stati coinvolti nella caduta. 10.26 La corsa è ripartita. 10.22 Si ripartirà tra 3?. 10.21 In attesa di nuove informazioni, ricordiamo che la tappa di ieri è stata vinta da un brillante Giulio Pellizzari. Il marchigiano indossa oggi la maglia di leader della generale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Finn dopo la caduta

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