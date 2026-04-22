Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026 | l’azzurro coinvolto in una maxi-caduta

Durante la terza tappa del Tour of the Alps 2026, un atleta italiano è stato coinvolto in una caduta che ha causato il suo ritiro dalla gara. L'incidente si è verificato nelle prime fasi della tappa, portando alla fine anticipata della sua partecipazione. La corsa prosegue senza di lui, e il team ha confermato ufficialmente la sua uscita dalla competizione. Nessun altro dettaglio sulle condizioni dell'atleta è stato diffuso.

Il Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Il ritiro di Lorenzo Finn, arrivato nelle concitate fasi iniziali della terza tappa, rappresenta infatti una delle notizie più amare di questo avvio di giornata. La frazione, partita regolarmente da LatschLaces in direzione Arco di Trento, è stata interrotta dopo appena due chilometri a causa di una maxi-caduta che ha coinvolto numerosi corridori. Una situazione caotica, con diversi atleti costretti a ricorrere alle cure dell’auto medica e uno stop di circa venti minuti prima della ripartenza. Tra i nomi costretti ad alzare bandiera bianca figura proprio Finn.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026: l’azzurro coinvolto in una maxi-caduta Notizie correlate Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo FinnDopo i grandi appuntamenti con le classiche europee, il calendario del ciclismo internazionale torna nuovamente a proporre le corse a tappe. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Finn dopo la cadutaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pellizzari da pronostico, la risolve in volata per tappa e maglia al Tour of the Alps! Gran 3° Gaffuri; Analisi Favoriti Freccia Vallone 2026: il prodigio Paul Seixas a caccia della sua prima classica, tanti altri francesi e Mattias Skjelmose pronti a sfidarlo; Freccia Vallone 2026, Remco Evenepoel non ci sarà: Si concentrerà completamente sulla Liegi-Bastogne-Liegi. Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026: l’azzurro coinvolto in una maxi-cadutaIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Il ritiro di Lorenzo Finn, arrivato nelle concitate fasi ... oasport.it Lorenzo Finn in mostra al Tour of the Alps: resta con i migliori e supporta il capitano PellizzariLorenzo Finn ha supportato splendidamente Giulio Pellizzari sulla salita della Val Martello e poi è riuscito a essere grande protagonista nella seconda ... oasport.it Tour of the Alps 2026: Lorenzo Finn stays with the race’s best at Val Martello, finishing 6th and climbing in GC. Giulio Pellizzari takes the win for the team, underlining their rising form. Read more: x.com Lorenzo Finn autore di una grande prova nella seconda tappa del Tour of the Alps 2026 #TotA - facebook.com facebook