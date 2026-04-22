Oggi il Tour of the Alps si svolge sulla tappa che collega Laces ad Arco, lunga 174,5 km. La gara presenta un percorso impegnativo e si prevede una battaglia tra i favoriti per la vittoria finale. Giulio Pellizzari, attuale leader della classifica generale, dovrà difendersi dalle possibili imboscate lungo il tracciato. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da definire.

Il Tour of the Alps si prepara ad affrontare la tappa più lunga, la Laces-Arco di 174,5 km. Giulio Pellizzari sarà subito chiamato ad un’impegnativa difesa del primato in classifica. Il capitano della Red Bull Bora ha guadagnato la maglia di leader della generale vincendo in volata la frazione di ieri, Telfs-Val Martello di 147,5 chilometri. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 L’azzurro ha preceduto allo sprint l’olandese Thymen Arensman della INEOS Grenadiers e l’ottimo Mattia Gaffuri del Team Picnic PostNL. Ha chiuso in sesta posizione un Lorenzo Finn decisamente propositivo nella sua condotta di gara. Su un percorso che concederà poco respiro ai corridori in virtù del costante saliscendi che lo caratterizza non mancherà certamente terreno fertile per gli attacchi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari deve rintuzzare le imboscate

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Domani la tappa più lunga: 175 chilometri da Laces ad Arco. Diretta su RaiSport a partire dalle 12.35 - facebook.com facebook

(3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com