Tour of the Alps 2026 tappa di oggi Telfs-Val Martello | orari tv percorso favoriti Attesa per Giulio Pellizzari

Oggi si svolge la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Telfs e arrivo in Val Martello. La corsa attraversa il territorio italiano e rappresenta anche una tappa valida per la Coppa Italia delle Regioni. La gara prevede un percorso che si snoda attraverso diverse quote e terreni, con alcuni favoriti attesi sulla linea di partenza. Tra i protagonisti più attesi c’è anche il ciclista italiano Giulio Pellizzari.

Seconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia delle Regioni, con arrivo in Val Martello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. La strada inizierà a salire, dopo una ventina di chilometri, verso il GPM di Piller Höhe (9,2 km al 6%). Dopo la successiva discesa seguiranno circa venticinque chilometri di falsopiano che porteranno ai piedi del Passo Resia (15,8 km al 3,4%), attraverso il quale la carovana entrerà in Italia; dopo il GPM, il percorso si manterrà in quota per qualche chilometro prima di diventare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio Pellizzari Notizie correlate Leggi anche: Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Giulio Pellizzari tra i favoriti Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristretto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio Pellizzari; Tour of the Alps 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV; Tour of the Alps 2026 - Analisi del percorso; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it tour of the alpsTommaso Dati ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps, 144 km con partenza e arrivo a Innsbruck. Il toscano del Team UKYO si è imposto allo sprint precedendo il britannico Tom Pidcock e ... sport.sky.it (3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com Niente Freccia Vallone per Evenepoel! Remco Evenepoel ha rinunciato alla Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile. Dopo l'Amstel Gold Race, Evenepoel aveva dichiarato di non aver ancora preso una decisione inmerito alla Freccia. Ieri sera, il be - facebook.com facebook