Tour of the Alps 2026 vince la sorpresa Dati che batte Pidcock L' ordine d' arrivo

La prima tappa del Tour of the Alps 2026 si è conclusa con una sorpresa, poiché l'atleta Dati ha battuto il favorito Pidcock. La gara si è svolta tra Innsbruck e una località vicina, con un percorso che ha messo alla prova le capacità dei corridori. Tra i favoriti, si erano già distinti Arensman e Pidcock, ma alla fine il risultato ha riservato una sorpresa.

Innsbruck (Austria), 20 aprile 2026 - La tappa 1 del Tour of the Alps 2026 sembra già adatta ai nomi più attesi, come Thymen Arensman e Tom Pidcock. Entrambi in effetti ci provano: l'olandese con una sparata nei chilometri finali e il britannico con il piatto forte della casa, una volata ristretta. A sorpresa però la spunta il nome che non ti aspetti, quello di Tommaso Dati, 23enne con un passato ambizioso oggi in forza al Team UKYO e già vincitore della tappa 3 della Settimana Coppi e Bartoli 2026, per una squadra che piazza anche Federico Iacomoni al quinto posto. È la favola di chi sogna di tornare nel ciclismo dei grandi, come fa anche il 43enne Domenico Pozzovivo, al rientro in gruppo dopo una stagione di inattività.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, vince la sorpresa Dati (che batte Pidcock). L'ordine d'arrivo Notizie correlate Tour of the Alps, a Innsbruck vince Dati. Battuto PidcockSuccesso di Tommaso Dati nella prima tappa del Tour of the Alps, 144,3 km con partenza e arrivo a Innsbruck, in Austria. Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest’oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps, Pellizzari sfida Pidcock e O'Connor sulle Alpi. Anche Bernal al rientro; TOUR OF THE ALPS 2026, IL PERCORSO: INNSBRUCK, TRENTO, BOLZANO E IL SOLITO SPETTACOLO; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming. Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest'oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it Tommaso Dati trionfa al Tour of the Alps. Il corridore del team UKYO batte in volata un grande Tom Pidcock e sul traguardo di Innsbruck si regala la vittoria più bella della sua carriera, la seconda da professionista. Per il 23enne di Camaiore la soddisfazione di - facebook.com facebook TOMMASO DATI VINCE LA PRIMA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS! L'Azzurro del Team UKYO nega la vittoria a Pidcock e Arensman e fa il colpaccio a Innsbruck! È il primo leader della corsa x.com