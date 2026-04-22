Tour of the Alps 2026 Lorenzo Finn si ritira | cosa è successo

Durante il Tour of the Alps 2026, il ciclista Lorenzo Finn si è ritirato dalla corsa. La decisione è stata comunicata senza dettagli specifici sulle cause del ritiro. Finn era considerato uno dei favoriti e la sua assenza potrebbe influenzare l’andamento della gara. La corsa prosegue con gli altri partecipanti e senza ulteriori dichiarazioni da parte dell’atleta.

Il tour of the Alps perde un grande protagonista: Lorenzo Finn è costretto a ritirarsi. Qual è il motivo del forfait e cosa cambia Lorenzo Finn era uno degli uomini più attesi al tour of the Alps 2026. I risultati ottenuti negli ultimi anni e le qualità dell’azzurro l’hanno portato a essere uno dei grandi favoriti, ma oggi le cose sono cambiate in maniera sostanziale. Nelle prime fasi della terza tappa, è arrivata la notizia più brutta possibile. Dopo una maxi caduta, che ha coinvolto diversi ciclisti, è stato costretto al ritiro dalla competizione, una vera e propria tegola. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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