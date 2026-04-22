LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ascesa del Passo Castrin si ritira Finn

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con l’ascesa del Passo Castrin che ha coinvolto i ciclisti in una fase intensa della gara. Durante l’evento, un corridore si è ritirato. La copertura in diretta include anche le corse femminili della Freccia Vallone, trasmesse rispettivamente dalle 11.50 e dalle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 10.54 Inizia l’ascesa del Passo Castrin (22.4 km al 5,7% di pendenza media), primo GPM di giornata. 10.51 Il gruppo ha arginato questo primo tentativo di fuga. 10.48 Tentativo di allungo di circa dieci corridori. 10.45 Finn rimanda quindi la possibilità di confrontarsi con i pro in questo Tota. 10.42 Ieri il giovane italiano aveva chiuso la tappa in sesta posizione restando con i migliori. 10.39 Si tratta di Howson, Langellotti, Nespoli, Hengelhardt e purtroppo anche Lorenzo Finn. 10.36 Sei corridori hanno abbandonato la corsa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa del Passo Castrin, si ritira Finn Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Finn dopo la cadutaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?; TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO SULLA STRADA VERSO ARCO; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?; Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streaming. TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO, DUE LUNGHE SALITE SULLA STRADA PER ARCOScatta dal fondovalle della bassa Val Venosta la terza frazione del Tour of the Alps 2026, 175, 1 chilometri da Laces, in Alto Adige, ad Arco, in Trentino. Dopo 26 chilometri di pianura, a Lana il ... tuttobiciweb.it