Crotone Musso eroe al 93° | rigore decisivo e l’eco del Totti 2006 la maglia 10 e la freddezza sotto pressione

Al 93° minuto, Antonino Musso si prende la scena. Il giovane attaccante calcia il rigore decisivo e consegna al Crotone una vittoria fondamentale contro l’Atalanta U23. La freddezza e il sangue freddo sotto pressione ricordano le grandi occasioni di Totti nel 2006. Un momento che resterà nel ricordo dei tifosi e che mostra ancora una volta come, nel calcio, i minuti finali possano riservare sorprese e imprese.

Il novantatreesimo minuto di Crotone-Atalanta U23 ha visto un giovane attaccante, Antonino Musso, trasformarsi in un eroe locale, calciando e realizzando un rigore che ha regalato alla sua squadra una vittoria preziosa. Un gesto di coraggio e freddezza che ha evocato, per molti tifosi presenti allo stadio, le immagini di Francesco Totti che segnava il gol decisivo contro l'Australia ai Mondiali del 2006, sempre dal dischetto e sempre nel recupero. Sabato 7 febbraio, il giovane Musso, da poco entrato in campo, si è preso la responsabilità di battere il calcio di rigore con una maturità sorprendente, nonostante la pressione e le tattiche di disturbo messe in atto dagli avversari.

