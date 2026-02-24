Buffon | Le finali perse e il Pallone d' Oro 2006? Ecco cosa penso
Gigi Buffon ha commentato le finali perse e il mancato Pallone d'Oro nel 2006, attribuendo queste delusioni alla difficoltà di vincere in momenti decisivi. Ha spiegato che, nonostante i riconoscimenti individuali, ha sempre cercato di migliorare le sue prestazioni e di affrontare le sfide con determinazione. Durante l’intervista, ha condiviso anche un episodio che testimonia la sua dedizione tra i pali. La discussione si è concentrata sulle sue emozioni nel corso degli anni.
Ospite dell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda l'episodio completo su YouTube ), Gigi Buffon ha risposto così alle domande sui potenziali rimpianti della sua straordinaria carriera: la mancata vittoria della Champions League e del Pallone d'Oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
