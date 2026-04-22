Toscana sotto l’urto polare | neve in quota e raffiche di vento

Tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, la Toscana è stata interessata da un fronte di aria fredda di origine polare marittima. La perturbazione ha portato venti intensi e nevicate nelle zone montane, con accumuli di neve in quota. Le condizioni meteorologiche hanno coinvolto principalmente le aree elevate della regione, mentre le pianure sono state interessate da venti forti e cielo coperto.

Un fronte di aria fredda di natura polare marittima sta interessando la Toscana, portando tra lunedì 30 marzo e martedì 31 marzo una combinazione di vento intenso e precipitazioni nevose sulle aree montane. L’allerta meteo colpisce in modo differenziato il territorio: un codice giallo per il rischio neve riguarda i comuni della Romagna Toscana, del Mugello, della Valdisieve e del Valdarno Superiore, mentre per martedì è previsto un allerta gialla per le raffiche di vento che interesserà l’area fiorentina e diverse zone limitrofe. La dinamica meteorologica si sviluppa con un approfondimento di un minimo sulla zona del Tirreno, che spinge le temperature verso il basso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana sotto l’urto polare: neve in quota e raffiche di vento 2025-11-22 TOSCANA - PRIMA NEVE, ALLERTA GIALLA PER GHIACCIO E VENTO Notizie correlate Colpo di coda invernale, arriva il freddo artico: "Temporali, raffiche di vento e neve a bassa quota"Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e... Leggi anche: Il Grecale sferza la Toscana: raffiche fino a 100 km/h e neve in quota, scatta l’allerta per otto province Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Gasolio sopra i 2 euro, l’autotrasporto rischia il collasso: allarme rosso in Toscana; Il conto salato dell'estate: la rivolta delle città fisarmonica bussa alle porte del Parlamento; M5S-PD, patto per il Reddito 2.0: in Toscana prove tecniche per le Politiche; Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne fa festa. Taflaj e Cavallini firmano vittoria e salvezza. Sotto la Toscana, tra Larderello e il Monte Amiata, individuati circa 6.000 km³ di magma a oltre 8 km di profondità grazie a una tecnica sismica innovativa. Un sistema vasto quanto quelli dei grandi vulcani, ma senza segnali in superficie: cosa nasconde davver - facebook.com facebook Sotto la #Toscana enormi serbatoi di #magma “silenzioso” a 8–15 km tra Larderello e Monte Amiata. Studio con INGV e Cnr-Igg basato su tomografia del rumore sismico. Volumi di migliaia di km³, senza segnali in superficie: nuove prospettive per #geotermia x.com