Colpo di coda invernale arriva il freddo artico | Temporali raffiche di vento e neve a bassa quota

Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e rovesci Colpo di coda invernale in vista nel Forlivese. “Da mercoledì sera irrompe un fronte artico con maltempo, neve fino a bassa quota e un sensibile abbassamento delle temperature”, annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Prima del cambiamento atmosferico, spiega il meteorologo, “le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate fino a martedì, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1921°C”. Poi la svolta: “Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e rovesci”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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