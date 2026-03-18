Il Grecale sferza la Toscana | raffiche fino a 100 km h e neve in quota scatta l’allerta per otto province

Un fronte di vento forte sta investendo la Toscana, con raffiche che raggiungono i 100 kmh e neve in quota. L’allerta riguarda otto province, dove si sono segnalate condizioni di maltempo. Le autorità hanno emesso avvisi di attenzione per le aree più esposte, mentre i residenti sono invitati a mantenere la prudenza. La perturbazione sta interessando principalmente le zone montuose e collinari della regione.

FIRENZE – Un deciso cambio di scenario atmosferico è imminente sulla Toscana. L’ingresso di un fronte di aria fredda ha spinto la Sala Operativa della Protezione Civile regionale a innalzare il livello di attenzione, diramando un avviso di criticità con codice giallo per la giornata di oggi ( 18 marzo), incentrato nello specifico sul rischio legato alle forti raffiche di vento. Dopo l’accenno di ieri la fase più acuta della ventilazione da nord-est è però attesa per oggi quando i venti spazzeranno le pianure a velocità comprese tra i 50 e i 70 chilometri all’ora, guadagneranno ulteriore vigore sulle aree collinari (60-80 kmh) e scateneranno la loro massima potenza sui rilievi montuosi, dove le raffiche potranno sfiorare i 100 chilometri all’ora. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Grecale sferza la Toscana: raffiche fino a 100 km/h e neve in quota, scatta l’allerta per otto province Articoli correlati Leggi anche: Scatta l'allerta meteo: raffiche di vento fino a 100 km/h Neve in montagna e allerta per vento forte: raffiche fino a 88 km/h nelle MarcheAncona, 27 gennaio 2026 — Il vento torna protagonista e riporta l’attenzione sulla sicurezza del territorio.