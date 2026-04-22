Toscana 300mila euro per edicole e distributori nei comuni marginali

Nella regione Toscana sono stati stanziati 300 mila euro destinati al sostegno delle edicole e dei distributori presenti nei comuni più periferici. L’obiettivo è garantire la continuità dei servizi di distribuzione dei quotidiani e delle pubblicazioni nelle aree considerate più fragili dal punto di vista logistico ed economico. La ripartizione dei fondi è stata approvata per sostenere le attività di queste strutture, spesso fondamentali per le comunità locali.

Un intervento da 300mila euro a sostegno delle edicole e della rete distributiva nei territori più fragili della regione. È il bilancio dei bandi 2025 della Regione Toscana per la cosiddetta “Toscana Diffusa”, presentato dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessora all’informazione e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Edicole, dalla Regione 300mila euro per la Toscana diffusa. Bonus da 2mila euro ai punti venditaFirenze, 31 marzo 2026 – Un intervento da 300mila euro per sostenere la diffusione della stampa nelle aree interne della Toscana e rafforzare una... Edicole in Toscana: finanziamento di 2mila euro dalla Regione. Centomila per un distributore di giornaliCosì, proprio per i risultati raggiunti, il presidente rilancia con l’arrivo di un altro bando per il 2026, destinato alle edicole della Toscana... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Toscana: '300mila euro alle edicole nei Comuni marginali'; Edicole, ecco la svolta. Più fondi per la rinascita. Dalla Regione Toscana 450mila euro; Edicole, dalla Regione 300mila euro nel 2025: nuovo bando in arrivo; REGIONE TOSCANA. PIANO FORESTALE REGIONALE: ILLUSTRATI GLI SVILUPPI SUL PERCORSO DI DEFINIZIONE - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale - FIDC. Edicole, ecco la svolta. Più fondi per la rinascita. Dalla Regione Toscana 450mila euroConfermato l’aumento delle risorse e l’obiettivo di estendere i beneficiari. L’assessora Manetti: Tuteliamo un presidio di democrazia e informazione ... lanazione.it Edicole, dalla Regione 300mila euro nel 2025: nuovo bando in arrivoIl bilancio dei bandi 2025 per edicole e distributori della Toscana diffusa è stato presentato nella giornata di oggi, martedì 21 Aprile, dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessora alla comu ... 055firenze.it Meteo Toscana: ampie schiarite dal pomeriggio, poi temperature in aumento - facebook.com facebook Prudenza per pioggia su varie zone della Toscana. Raccomandiamo di guidare con prudenza #viabiliTOS x.com