Edicole in Toscana | finanziamento di 2mila euro dalla Regione Centomila per un distributore di giornali

La Regione Toscana ha stanziato 300.000 euro a favore di 194 comuni considerati marginali, suddividendoli tra diverse iniziative. Tra queste, un finanziamento di 2.000 euro è stato destinato alle edicole della regione, mentre un altro di 100.000 euro è stato assegnato a un distributore di giornali. La ripartizione dei fondi mira a sostenere le attività commerciali e i servizi di informazione nelle zone più periferiche della Toscana.

Così, proprio per i risultati raggiunti, il presidente rilancia con l’arrivo di un altro bando per il 2026, destinato alle edicole della Toscana Diffusa e non, e cioè anche quelle della Toscana ordinaria “dove c’è una maggiore concentrazione di abitanti, ma dove pure gli esercizi sono in sofferenza: una dimensione – dice Giani – segnalata dall’assessora alla comunicazione Manetti”. Per il ‘26 il presidente annuncia “altri 450mila euro di finanziamento, nell’ambito dei quali potrebbe essere rivista la cifra a disposizione dei distributori, visto che nel 2025 ha partecipato solo uno”. Per l’assessora Manetti, “sostenere le edicole significa tutelare un presidio di democrazia e informazione capillare sul territorio.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Edicole in Toscana: finanziamento di 2mila euro dalla Regione. Centomila per un distributore di giornali Notizie correlate Edicole, dalla Regione 300mila euro per la Toscana diffusa. Bonus da 2mila euro ai punti venditaFirenze, 31 marzo 2026 – Un intervento da 300mila euro per sostenere la diffusione della stampa nelle aree interne della Toscana e rafforzare una... Paduli, finanziamento da 500mila euro dalla Regione: “Ulteriore traguardo raggiunto”L’Amministrazione Comunale di Paduli esprime grande soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento RETI VIARIE AL SERVIZIO DELLE AREE RURALI... Altri aggiornamenti Si parla di: Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 10+ Bandi Attivi PMI. Edicole in Toscana: finanziamento di 2mila euro dalla Regione. Centomila per un distributore di giornaliFIRENZE – Il presidente Eugenio Giani, affiancato dall’assessora all’informazione e comunicazione, Cristina Manetti, ha presentato alla stampa il bilancio dei bandi 2025 per le edicole e per i ... firenzepost.it Edicole, dalla Regione 300mila euro nel 2025: nuovo bando in arrivoIl bilancio dei bandi 2025 per edicole e distributori della Toscana diffusa è stato presentato nella giornata di oggi, martedì 21 Aprile, dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessora alla ... 055firenze.it