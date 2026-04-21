Edicole in Toscana | finanziamento di 2mila euro dalla Regione Centomila per un distributore di giornali
La Regione Toscana ha stanziato 300.000 euro a favore di 194 comuni considerati marginali, suddividendoli tra diverse iniziative. Tra queste, un finanziamento di 2.000 euro è stato destinato alle edicole della regione, mentre un altro di 100.000 euro è stato assegnato a un distributore di giornali. La ripartizione dei fondi mira a sostenere le attività commerciali e i servizi di informazione nelle zone più periferiche della Toscana.
Così, proprio per i risultati raggiunti, il presidente rilancia con l’arrivo di un altro bando per il 2026, destinato alle edicole della Toscana Diffusa e non, e cioè anche quelle della Toscana ordinaria “dove c’è una maggiore concentrazione di abitanti, ma dove pure gli esercizi sono in sofferenza: una dimensione – dice Giani – segnalata dall’assessora alla comunicazione Manetti”. Per il ‘26 il presidente annuncia “altri 450mila euro di finanziamento, nell’ambito dei quali potrebbe essere rivista la cifra a disposizione dei distributori, visto che nel 2025 ha partecipato solo uno”. Per l’assessora Manetti, “sostenere le edicole significa tutelare un presidio di democrazia e informazione capillare sul territorio.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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