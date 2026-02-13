Tosca | il 24 aprile esce il nuovo album Feminae

Tosca annuncia l’uscita del suo nuovo album “Feminae”, prevista per il 24 aprile. La cantante romana torna sul mercato discografico con un progetto che esplora temi legati alla femminilità e alla forza interiore. L’album, disponibile da oggi in pre-order, rappresenta anche il suo ritorno alla casa discografica BMG dopo alcuni anni. Tosca promette un viaggio musicale intenso, arricchito da sonorità originali e testi profondi.

ROMA – È disponibile in pre-order il nuovo album di Tosca “Feminae”, che segna il ritorno dell’artista in BMG. Cantante e “ricercatrice musicale” da sempre affascinata dalle musiche del mondo, Premio Tenco alla carriera 2025per aver apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, Tosca torna in studio a distanza di sette anni dal fortunato “Morabeza” con un disco che racchiude il senso profondo di quello che l’artista desidera raccontare: la femminilità intesa come simbolo di pace, di accoglienza, di nutrimento, di protezione. L’album “Feminae” che contiene anche preziosi featuring con artisti italiani e internazionali, sarà disponibile dal 24 aprile nei formati CD e doppio vinile, e dal 22 maggio anche in streaming su tutte le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

