Tortura e condivisione illecita di immagini a Torino si indaga su sei liceali

A Torino, sei liceali sono sotto indagine da parte della procura per i minorenni per presunti atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le autorità stanno accertando i fatti che coinvolgono giovani studenti, mentre proseguono le indagini riguardo a episodi di tortura e alla condivisione illecita di immagini. Le indagini sono in corso e coinvolgono le eventuali responsabilità dei minorenni.

Sei adolescenti sono indagati dalla procura per i minorenni di Torino per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le prime contestazioni ipotizzavano anche i reati di tortura e diffusione illecita di immagini, ma il quadro resta in evoluzione e potrebbe estendersi sia nel numero degli indagati sia nelle accuse. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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