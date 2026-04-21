Liceali bullizzano un bambino delle elementari alla scuola francese di Torino sei indagati per stalking e lesioni

A Torino, sei studenti delle scuole superiori sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura dei minori con l’accusa di aver molestato e causato ferite a un bambino delle elementari all’interno di una scuola francese. Le indagini riguardano comportamenti riconducibili a stalking e lesioni personali aggravate. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione del comportamento degli adolescenti e sulle dinamiche di violenza tra studenti.

A Torino, sei studenti del liceo sono indagati dalla procura dei minori per stalking e lesioni personali aggravate. Avrebbero bullizzato, da settembre 2025, un bambino delle elementari, che come loro studia alla scuola francese Jean Giono di corso Casale. L’indagine si basa su alcuni accertamenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Grave malore a scuola per un bambino delle elementariSan Casciano (Firenze), 19 marzo 2026 – Malore a scuola per un bimbo di una quarta elementare di San Casciano. Il bambino seviziato e torturato da sei studenti del liceo francese a TorinoSei studenti del liceo francese internazionale Jean Giono Turin sono indagati dalla procura dei minorenni di Torino.