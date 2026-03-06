Scontro tra due auto Tre persone rimaste ferite

Ieri sera a Calcinaia, nel comune di Pisa, due auto si sono scontrate all’angolo tra via Mazzei e via Tosco Romagnola ovest. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza intervenuti sul posto. La polizia ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Calcinaia (Pisa), 6 marzo 2026 – Incidente ieri sera all'angolo tra via Mazzei e via Tosco Romagnola ovest, nel comune di Calcinaia. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco dopo le 23,30. Due auto all'incrocio si sono scontrate ed una si è anche capovolta nell'impatto. Tre le persone rimaste ferite. Sul posto anche carabinieri e 118.