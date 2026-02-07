Incidente tra due auto lungo la Pedemontana | tre persone incastrate tra le lamiere

Questa notte, un incidente si è verificato sulla Pedemontana, coinvolgendo due auto. Tre persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono state estratte dai soccorritori. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi e code. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze. È stato un venerdì nero sulla strada, con i

Notte di Tensione sulla Pedemontana: L'Estrarre di Vite dalle Lamiere e il Bilancio di un Venerdì Nero. La serata di venerdì 6 febbraio si è conclusa con un'emergenza sulla superstrada Pedemontana, un incidente che ha visto coinvolte due autovetture e ha richiesto un complesso intervento di soccorso per liberare tre persone rimaste intrappolate tra le lamiere contorte. L'evento, avvenuto poco dopo le 21:00, ha gettato un'ombra sulla viabilità della zona, interessando i territori tra Dueville e Thiene, in provincia di Vicenza, in prossimità dello svincolo che conduce all'autostrada A31 in direzione di Treviso.

