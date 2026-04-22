Torreense-Fafe semifinale Coppa di Portogallo 23-04-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Manuel Marques

Sabato sera alle 21:45 si disputa la semifinale di coppa tra Torreense e Fafe, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si gioca al “Manuel Marques” e rappresenta il ritorno dopo il pari per 1-1 ottenuto nella partita di andata. Le quote e i pronostici indicano una possibile partita con pochi gol, considerando anche le formazioni e le statistiche recenti.

Torreense e Fafe dal pareggio per 1-1 maturato nella partita di andata. I padroni di casa stanno facendo bene nel loro campionato, la seconda serie del calcio portoghese, nel quale sono in lotta per la promozione, mentre gli ospiti militano in Liga 3 e sono impegnati nel girone retrocessione anche se pare che il pericolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Manuel Marques” Notizie correlate Leggi anche: Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Manuel Marques” Leggi anche: Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici; Torreense-Fafe semifinale Coppa di Portogallo 23-04-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol al Manuel Marques; Le partite di oggi, giovedì 23 aprile 2026 | Calciomagazine; Dove vedere Porto Sporting Lisbona tv streaming: guarda la partita in diretta. Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/sOp0jnC #scommesse #pronostici x.com