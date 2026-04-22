La semifinale di coppa portoghese tra Torreense e Fafe si gioca questa sera alle 21:45 al stadio Manuel Marques, dopo il pareggio per 1-1 nella partita di andata. Le squadre si sfidano con l’obiettivo di accedere alla finale, con le formazioni che si presentano in campo determinate a ottenere il risultato. Le quote e i pronostici indicano una partita equilibrata, con pochi gol previsti.

Torreense e Fafe dal pareggio per 1-1 maturato nella partita di andata. I padroni di casa stanno facendo bene nel loro campionato, la seconda serie del calcio portoghese, nel quale sono in lotta per la promozione, mentre gli ospiti militano in Liga 3 e sono impegnati nel girone retrocessione anche se pare che il pericolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Manuel Marques”

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