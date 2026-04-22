Torre Cervati | l’Arco medievale rischia il crollo il Comune sotto accusa

Un arco medievale situato a Torre Cervati è a rischio crollo e il Comune è stato coinvolto in una polemica riguardante la sua tutela. Il comitato dei residenti ha organizzato un incontro pubblico, previsto per mercoledì 22 aprile alle 16:30, presso la scuola Cinquegrana-IC Nevio in via Michelangelo da Caravaggio. L’obiettivo è discutere della situazione e delle eventuali azioni da intraprendere per preservare l’area.

Il comitato dei residenti di Torre Cervati ha convocato un incontro pubblico per questo mercoledì 22 aprile, alle ore 16:30, presso la scuola Cinquegrana-IC Nevio situata in via Michelangelo da Caravaggio. L’obiettivo è confrontarsi con i rappresentanti del Comune di Napoli riguardo lo stato di abbandono dell’Arco di Torre Cervati, un reperto medievale che rappresenta l’unica traccia visibile delle antiche fortificazioni della zona e che oggi versa in condizioni di estrema precarietà. La discussione sarà moderata dalla giornalista Rosa Benigno e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maura Striano, delegata del sindaco Manfredi, insieme alla presidente della Commissione Trasparenza Iris Savastano, rappresentante dell’opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre Cervati: l’Arco medievale rischia il crollo, il Comune sotto accusa Notizie correlate Scandalo Arco Torre Cervati a via Manzoni, il bene storico si sgretolaL’Arco di Torre Cervati, un pezzo della storia di Napoli capitale, si sta sgretolando nonostante le promesse di intervento e un'imbracatura che non... Crollo Napoli, tutti sotto accusa: “Un disastro totale”La sconfitta del Napoli contro la Lazio, arrivata dopo il pareggio di Parma, continua a far rumore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arco di Torre Cervati. Movimento di residenti, scuola e associazioni; Scandalo Arco Torre Cervati, il bene storico si sgretola; Napoli, Arco di Torre Cervati a Posillipo nel degrado. Forza Italia accusa: Lavori fermi nonostante i fondi stanziati; Arco Torre Cervati, Forza Italia: Fondi stanziati ma bene storico nel degrado. Napoli, Arco di Torre Cervati a Posillipo nel degrado. Forza Italia accusa: «Lavori fermi nonostante i fondi stanziati»«L’Arco di Torre Cervati, simbolo storico di via Manzoni e del quartiere napoletano di Posillipo, continua a versare nel degrado nonostante i fondi siano già stati stanziati e ... ilmattino.it Scandalo Arco Torre Cervati a via Manzoni, il bene storico si sgretolaL’Arco di Torre Cervati, un pezzo della storia di Napoli capitale, si sta sgretolando nonostante le promesse di intervento e un'imbracatura che non sembra capace di contenere i danni ma, di contro, au ... napolitoday.it Uno scatto dal Monte Cervati (Foto Cervati Meeting) facebook