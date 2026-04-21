Scandalo Arco Torre Cervati a via Manzoni il bene storico si sgretola

A Napoli, l’Arco di Torre Cervati, un elemento storico situato in via Manzoni, mostra segni evidenti di deterioramento. Nonostante siano stati annunciati interventi di conservazione, l’arco continua a deteriorarsi e la presenza di un’imbracatura di sostegno non sembra aver arrestato il processo di degradamento. La zona intorno presenta un aspetto di abbandono e di crescente degrado.

L’Arco di Torre Cervati, un pezzo della storia di Napoli capitale, si sta sgretolando nonostante le promesse di intervento e un'imbracatura che non sembra capace di contenere i danni ma, di contro, aumenta la sensazione di degrado e abbandono della zona. La struttura, che è l'ultima testimonianza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate "Villa Manzoni riapre, quale futuro per Palazzo Belgiojoso e Torre Viscontea?"Carlo Piazza, capolista della Lega alle prossime elezioni: "Ci auguriamo che, a differenza del Teatro della Società, questa volta tutte le carte... Tutti gli aggiornamenti Scandalo Arco Torre Cervati a via Manzoni, il bene storico si sgretolaL’Arco di Torre Cervati, un pezzo della storia di Napoli capitale, si sta sgretolando nonostante le promesse di intervento e un'imbracatura che non sembra capace di contenere i danni ma, di contro, ... napolitoday.it Napoli, la vergogna dell'arco di Torre Cervati diventato discarica: esposto dei cittadini e incontro per salvarloEsiste un luogo, a Napoli, di non trascurabile importanza storica, accanto a un panorama mozzafiato sui Campi Flegrei, eppure da anni abbandonato al ... msn.com